Dopo Pasqua rientrano al nido 25mila bimbi toscani

Con il nuovo decreto Draghi il 7 Aprile rientrano a scuola anche i piccolissimi dei nidi, oltre a loro in presenza gli alunni fino alla prima media

FIRENZE — Sono 25.891 i piccoli toscani che rientreranno ai nidi d'infanzia in Toscana il 7 Aprile anche se saremo sempre in zona rossa almeno fino al 18 Aprile compreso. Infatti per effetto del decreto Draghi del 1° Aprile oltre ai piccolissimi dei nidi rientrano in presenza anche nelle zone rosse Covid gli alunni fino alla prima media.

In totale in Italia sono 230mila i bambini che torneranno negli asili nido cioè il 72% dei 323 mila bambini tra 0 e 3 anni iscritti ai servizi educativi per l'infanzia.

I bimbi rimasti a casa, senza neppure avere l'alternativa della Dad, sono quelli delle regioni in zona rossa (Calabria, Campania, Emilia R., Friuli VG, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trento, Val d'Aosta e Veneto), in cui è stata sospesa ogni attività, con conseguente disagio per le famiglie.