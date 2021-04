Ufficiale, Toscana in zona rossa per altre due settimane

Emergenza Covid, il ministro Speranza ha firmato le ordinanze. Passata la Pasqua la nostra regione resterà nella zona con più restrizioni

FIRENZE — Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze, una delle quali lascia la Toscana in zona rossa per almeno due settimane. Le decisioni sono state prese sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia del 2 Aprile.

Passato il periodo Pasquale, la nostra regione resterà dunque nella zona con più restrizioni, quella rossa. Nella settimana presa in considerazione per valutare i colori delle regioni la Toscana ha registrato 261 casi settimanali per 100mila abitanti (la settimana precedente era finita in zona rossa con 251).

Le ordinanze del ministro Speranza entrano in vigore a partire da martedì 6 Aprile.

La prima ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

La seconda ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento.

"I provvedimenti - hanno spiegato dal ministero - fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 Aprile, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione".

Riassumento a partire dal 6 Aprile la situazione è la seguente:

- zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d'Aosta

zona arancione: tutte le altre