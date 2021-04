Vaccini, Toscana ancora indietro con gli over 80

Federica Pellegrini in lacrime per la qualificazione alla quinta Olimpiade: «Non sono stati mesi facili...»

ROMA — Il governo ha pubblicato sul sito istituzionale i dati aggiornati alle 8 del 2 Aprile di tutte le regioni sulle vaccinazioni delle varie categorie. È quindi possibile fare un raffronto tra regioni per ciascuna delle categorie finora coinvolte.

Per quanto riguarda le dosi somministrate su quelle ricevute la Toscana si trova al sesto posto con il 91,2%, dietro a Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Molise e Provincia autonoma di Trento.

Come riportato nei dati qui sotto la Toscana è sotto la media nazionale nella categoria degli over 80, mentre è sopra nelle altre categorie.

Personale sanitario. In Toscana il 100% di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altri lavoratori ospedalieri ha ricevuto la prima dose di vaccino (una settimana fa il 99,5%). Il primo posto è condiviso con altre regioni che hanno a loro volta il 100% sulla somministrazione delle prime dosi. La seconda dose in Toscana l'ha ricevuta il 93,82% degli aventi diritto (una settimana fa 93,37%), terzo posto dietro alla Provincia autonoma di Bolzano, che ha completato il richiamo, e le Marche, che hanno una percentuale leggermente più alta: 93,88%. Il personale sanitario in Toscana è composto da 122mila persone.

Situazione vaccini personale sanitario

Personale scolastico docente e non docente. In questa categoria la Toscana è in sesta posizione nella classifica nazionale (come la scorsa settimana), dietro Abruzzo (89%), Friuli (90), Lazio (84), Molise (100) e Puglia (86). La Toscana ha inoculato la prima dose al 78,92% degli aventi diritto (sette giorni fa il 73,14%). Da non considerare i dati sulla seconda dose nelle varie perché, trattandosi del vaccino AstraZeneca, pochissimi hanno ricevuto la dose di richiamo che deve essere fatta dopo 3 mesi. Il personale scolastico toscano è composto da 80mila persone.

Situazione vaccini personale scolastico

Ospiti delle rsa. La Toscana da settimane ha già somministrato la prima dose di vaccino al 100% degli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite (quindi primo posto in classifica insieme a Calabria, Lombardia, Marche, Molise e Provincia autonoma di Trento) e la dose di richiamo al 78,68% (nona regione in Italia). Gli ospiti delle rsa in Toscana sono 19.179.

Situazione vaccini ospiti rsa

Over 80. Nella categoria dei più anziani la Toscana è terz'ultima per prime dosi di vaccino somministrate, con il 46,11% di vaccinati (la scorsa settimana era ultima). Peggio hanno fatto solo Calabria (42) e Sicilia (39). Per quanto riguarda la seconda dose la percentuale toscana dei vaccinati è del 19,77%, penultimo posto davanti alla Sardegna. Gli over 80 in Toscana sono 320.589.

Situazione vaccini over 80

Categoria 70-79 anni. La Toscana è ottava nella somministrazione delle prime dosi con la percentuale del 14,29%. Ancora poco indicative le percentuali sulle seconde dosi che in tutte le regioni sono sotto al 3%. I 70-79enni in Toscana sono 410.893.

Situazione vaccini 70-79enni

In Toscana alle 10.30 di oggi sono state somministrate 718.126 dosi di vaccini anti-Covid (otto giorni fa 581.416) e le persone che hanno ricevuto anche la dose di richiamo completando l'operazione sono 214.196 (otto giorni fa 178.735).