In Toscana muoiono per Covid altre 6 persone, incidenza a 47

Nel bollettino Covid regionale i nuovi positivi sono 255 con un'età media di 44 anni. Salgono i ricoverati nelle terapie intensive, sono 35

FIRENZE — Nel nuovo bollettino della Regione sono stati registrati altri 6 decessi per l'infezione da Covid, 4 uomo e 2 donne con un'età media di 79 anni che abitavano rispettivamente 1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Arezzo.

Il totale delle vittime sale quindi a 7.175 cosi distribuiti tra le province: 2.312 a Firenze, 638 a Prato, 659 a Pistoia, 533 a Massa Carrara, 686 a Lucca, 723 a Pisa, 424 a Livorno, 551 ad Arezzo, 350 a Siena, 207 a Grosseto.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, oggi sono 255 a fronte di 8.276 tamponi molecolari e 9.893 tamponi antigenici rapidi. Escludendo i test di controllo, è risultato contagiato il 3,7% dei casi sospetti. L'età media è di 44 anni circa ( il 22% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 342 e portano il totale a 268.595. Gli attualmente positivi sono oggi 6.697, in calo del 1,4% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 265 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in più). Altre 6.432 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi (87 in meno rispetto a ieri). Sono 16.537 (5.623 in più rispetto a ieri) le persone in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 6.918, Nord Ovest 6.100, Sud Est 3.519).

Di seguito i casi di positività sul territorio:

Asl Toscana Centro (120 nuovi casi): sono 78.383 i casi complessivi ad oggi a Firenze (85 in più rispetto a ieri), 26.201 a Prato (17 in più), 26.679 a Pistoia (18 in più),

Asl Nord Ovest (72 nuovi casi): 14.781 a Massa (13 in più), 28.805 a Lucca (20 in più), 33.174 a Pisa (13 in più), 20.964 a Livorno (26 in più),

Asl Sud Est (63 nuovi casi): 25.662 ad Arezzo (13 in più), 16.201 a Siena (29 in più), 11.062 a Grosseto (21 in più).