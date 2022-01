Muoiono di Covid 22 toscani, 155mila positivi

In calo i nuovi casi, 8.404 in 24 ore, a fronte di quasi 67mila tamponi. L'incidenza settimana scende a 2.002 nuovi casi ogni 100mila abitanti

FIRENZE — La variante è Omicron è meno aggressiva ma i morti continuano ad essere troppi sul territorio regionale. Nel bollettino di oggi sono 22, 11 uomini e 11 donne con un'età media di 83 anni così distribuiti nelle province: 9 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 3 a Grosseto. Il totale delle vittime sale a 8.236.

I nuovi casi di Covid sono però in diminuzione: nelle ultime 24 ore ne sono stati diagnosticati sottoponendo a tampone 12.604 casi sospetti di cui di cui è risultato positivo il 66,7%. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (il 33% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

I guariti sono 13.064 e portano il totale a quota 570.550 (rappresentano il 77,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 156.411, il 2,9% in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.426 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (2 in più). Altre 154.985 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (4.647 in meno rispetto a ieri). invece Sono 62.310 (200 in meno rispetto a ieri) le persone in isolamento dopo un contatto con un contagiato.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (3.822 confermati con tampone molecolare e 4.582 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - 220.920 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.327 in più rispetto a ieri), 57.389 a Prato (634 in più), 62.933 a Pistoia (705 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 33.988 a Massa (351 in più), 71.887 a Lucca (903 in più), 85.021 a Pisa (898 in più), 59.510 a Livorno (942 in più),

Asl Toscana Sud Est - 64.744 ad Arezzo (749 in più), 46.017 a Siena (486 in più), 32.233 a Grosseto (409 in più).