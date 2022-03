Cambia il digitale, televisori da risintonizzare

Oggi è il giorno in cui, in tutta Italia, i canali ad alta definizione Mpeg-4 vanno a sostituire la vecchia codifica Mpeg-2. Cosa c'è da sapere

FIRENZE — Oggi, 8 Marzo, è il giorno della rivoluzione nel digitale terrestre: per la trasmissione dei principali canali Tv si predilige l'alta definizione (cambia la codifica da Mpeg-2 a Mpeg-4) e, per continuare a vederli, è necessario possedere un televisore o un decoder adatto, che oggi sono da risintonizzare.

Nella pratica, i canali HD che fino a ieri si trovavano dopo il 500 del telecomando si riposizionano ai primi numeri: Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, TV8, Nove e 20 Mediaset saranno trasmessi in alta qualità (Mpeg-4) sui numeri del telecomando da 1 a 9, e sul 20, gli stessi canali resteranno comunque visibili in Mpeg-2, ancora per qualche mese, indicativamente dal numero 501 in poi.

Si tratta di un percorso avviato dal Ministero dello sviluppo economico che, iniziato nell’Ottobre 2021, si concluderà nel 2023 con l’adozione della piattaforma Dvb-T2 per il digitale terrestre, pensata anche per liberare frequenze a beneficio le trasmissioni in 5G.

I televisori e i decoder compatibili con il nuovo digitale terrestre, una volta risintonizzati, mostrano sui canali test 100 e 200 la scritta Test HEVC Main10. Gli apparecchi non compatibili andranno dunque sostituti, a partire da 2023, con possibilità di beneficiare di alcuni incentivi per la rottamazione.