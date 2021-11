Covid a scuola e tamponi, parte l'era QR code

Da mercoledì 17 Novembre entra in funzione il nuovo sistema con una corsia prioritaria per i test rapidi e gratis per tutti gli studenti toscani

FIRENZE — Via al Qr code per gestire le quarantene a scuola a causa del contagio da Covid. Il nuovo sistema partirà da mercoledì 17 Novembre.

Un modo per rendere più veloci e snelle le procedure per il rientro a scuola in caso di quarantena. Secondo quanto stabilito dalla Regione sarà attivato un canale prioritario nelle farmacie della Toscana per gli studenti che dovranno fare un tampone in seguito al contatto con un positivo al Covid.

Nei prossimi giorni l'intesa dovrà essere sottoscritta dalle rappresentanze delle farmacie che poi dovranno aderire singolarmente.

Secondo l'ultima circolare del Ministero dell'istruzione, nel caso in cui si verifichi un caso positivo tra gli studenti della scuola primaria (elementari) e di quella secondaria (medie e superiori), tutti i compagni di classe devono effettuare il prima possibile un test antigenico o molecolare per accertare l’eventuale contagio.

Secondo l'accordo, presentando il voucher con Qr code inviato dalla scuola, lo studente avrà accesso a un tampone rapido gratuito attraverso una corsia preferenziale.

Ma come funzionerà il nuovo sistema?

Se in una classe ci sarà un positivo al Covid, la scuola dovrà dare la lista degli alunni e degli insegnanti a rischio infezione alla Asl a questo punto il sistema informatico invierà ad ogni famiglia i Qr code.

Per garantire ad alunni e famiglie l’effettuazione di un tampone gratuito ed in tempi rapidi, gli alunni da 6 a 18 anni si potranno presentare in un “punto tamponi” sul territorio, come i drive through, oppure dai pediatri di libera scelta o dai medici di medicina generale che aderiranno alla campagna.

Il modello prevede la generazione automatica, nel programma software in dotazione alle scuole, di un voucher con Qrcode che viene trasmesso via e-mail alle famiglie, da presentare al “punto tamponi” prescelto.