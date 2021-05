I nuovi positivi in Toscana sono 651

Emergenza Covid, risalgono i casi positivi e risalgono anche i tassi di positività, quello sulle prime diagnosi cresce di un punto percentuale

FIRENZE — I nuovi positivi al coronavirus sono 651, in crescita rispetto ai 495 di ieri e hai 367 di due giorni fa. Il numero di test eseguiti è 23.271, ieri erano stati 23.190, due giorni fa 21.913.

Dei 23.271 test 12.942 sono tamponi molecolari e 10.329 test rapidi. Il tasso di positività sul totale dei test cresce quindi al 2,80% (ieri era al 2,13%, due giorni fa all'1,67) e quello sulle nuove diagnosi al 7,7% (ieri 6,7%, due giorni fa 5,3).

Ieri sono stati 33mila i vaccini anti-Covid fatti in 24 ore, sopra la soglia di 30mila indicata come minimo per contribuire alle 500mila dosi giornaliere in Italia.

Per quanto riguarda l'incidenza giornaliera dei nuovi casi di contagio ogni 100mila abitanti, oggi è al 17,63% su scala regionale (ieri 14,41). Le tre province con l'incidenza più alta sono quella di Prato (33,45), Pistoia (24) e Arezzo (21,52). Tutte le province sono sotto la soglia di sicurezza dei 35 nuovi casi al giorno ogni 100mila abitanti.