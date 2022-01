Domenica con la neve in mezza Toscana

Nelle Marche la coda infinita per vaccinarsi

La sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso un'allerta meteo. Nevicate dalla dorsale appenninica fino a quota zero metri

FIRENZE — Una nuova allerta meteo per neve e vento è stata diramata dalla Protezione civile regionale.

L'allerta per vento riguarda le zone costiere di Pisa e Livorno mentre le nevicate interessano praticamente mezza Toscana, come si vede dalla foto in fondo all'articolo.

La neve potrebbe iniziare a cadere da domenica mattina sulle province di Prato, Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto. Dapprima a 700-1000 metri e poi nel pomeriggio fino a raggiungere le zone pianeggianti.

Le temperature oscilleranno tra i -3 di Arezzo (minima) e gli 11 di Grosseto (massima).