Attualità domenica 02 gennaio 2022 ore 15:10

La Befana porta la neve

Neve sulle auto (foto di Piero Frassi)

Meteo in peggioramento nei primi giorni dell'anno, temperature in discesa, piogge e per l'Epifania nevicate a quote collinari

FIRENZE — Nel nord e nel centro Italia il meteo è in peggioramento da domani, lunedì 3 Gennaio fino al giorno di Befana. Le temperature si abbasseranno a causa di perturbazioni provenienti dal nord Europa. Domani e martedì sono previste piogge abbastanza insistenti, dapprima sul nord della regione e poi anche nel centro. Da giovedì 5 le precipitazioni riguarderanno tutto il territorio regionale. Infine nel giorno dell'Epifania, oltre alle piogge, sono previste locali nevicate a quote collinari tra l'Umbria e la Toscana, dagli Appennini, passando dal Mugello fino al sud della regione. Le temperature saranno in forte calo e i mari molto mossi.