Covid, ecco dove abitano i 683 positivi di oggi

Calano i nuovi casi di infezione sul territorio regionale. Firenze, Pisa, Lucca e Livorno le province che hanno registrato i maggiori incrementi

FIRENZE — Sono 683 (ieri 819) i nuovi contagiati dal coronavirus individuati nelle ultime 24 ore dal servizio sanitario regionale che ha analizzato poco più di 14mila test. L'incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è salita a 129 casi ogni 100mila abitanti.

Le province più colpite oggi sono Firenze (177 casi), Pisa (97), Lucca (93), Livorno (87).

Aumentano ancora i nuovi positivi in provincia di Lucca, soprattutto in Versilia dove oramai sono almeno tre giorni in cui si superano i 20 casi giornalieri.

Nelle tabelle qui sotto, elaborate dalla Regione, trovate la distribuzione dei nuovi casi di Covid Comune per Comune e divise per provincia ed età dei contagiati.