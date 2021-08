I bambini afghani passati ai militari americani all'aeroporto di Babul I bambini afghani passati ai militari americani all'aeroporto di Babul

Attualità giovedì 19 agosto 2021 ore 12:18

Ecco dove vivono gli 844 nuovi positivi in Toscana

Salgono ancora i contagi in Toscana che in 24 ore sono passati da 675 ad 844 in più. Firenze, Livorno, Lucca e Prato le province che hanno registrato i maggiori incrementi