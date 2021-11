Effetto supergreen pass, quadruplicate le prenotazioni di prime dosi

L'annuncio delle restrizioni che scatteranno dal 6 Dicembre per chi non è vaccinato ha scatenato una nuova corsa alle prime dosi di siero anti-Covid

TOSCANA — Ci voleva il supergreen pass per invogliare un bel po' di no vax a prenotare la prima dose di vaccino anti-Covid.

Il nuovo certificato verde 'rafforzato' sarà in vigore dal 6 Dicembre fino al 15 Gennaio 2022 e, in questo periodo, si potrà ottenere solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid. Tutti coloro che non rientrano in queste 2 categorie non potranno più accedere ai luoghi in cui il green pass è obbligatorio: piscine, palestre, stadi, bar, ristoranti, cinema, teatri, eventi pubblici.

Per evitare di trascorrere in solitudine le festività di Natale, molti non vaccinati hanno quindi deciso di capitolare e in meno di 24 ore, solo in Toscana, sono stati registrate 2.800 prenotazioni di prime dosi. Il quadruplo rispetto alle 760 della scorsa settimana.

Procede invece a gonfie vele la prenotazioni delle terze dosi, somministrabile dopo 5 mesi dalla seconda dose: ad oggi in Toscana sono 113mila i cittadini che hanno già fissato l'iniezione di rinforzo.