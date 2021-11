Covid, terza dose di vaccino dai 18 anni in su

Pubblicata la circolare del Ministero della salute che estende la dose di rinforzo a chi ha dai 18 ai 39 anni. Prorogata la validità delle esenzioni

ROMA — A 24 ore dalla firma del nuovo decreto sul supergreen pass emanato dal governo, il Ministero della salute ha diramato la circolare che consente anche alle persone dai 18 ai 39 anni di accedere alla dose di rinforzo del vaccino anti-Covid 150 giorni dopo (5 mesi) il completamento del ciclo vaccinale primario (quindi dopo 2 dosi dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca e dopo la monodose del siero Johnson&Johnson).

Per la dose di rinforzo saranno utilizzati solo i sieri a mRNA, quindi Pfizer (con lo stesso dosaggio delle prime 2 dosi) e Moderna (metà dosaggio, come raccomandato dalla casa farmaceutica per l'elevato contenuto di principio attivo).

A partire dal 15 Dicembre quindi, tutti i cittadini italiani dai 18 anni in su potranno accedere alla dose di rinforzo.

In Toscana, finora, hanno ricevuto la terza dose 381mila persone, più del 10% della popolazione residente.

Un'altra circolare del Ministero della salute ha invece prorogato al 31 Dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid. Non sarà quindi necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.