In Italia 12.448 casi, non erano così tanti dal 1 Maggio

I morti per Covid sono stati 85, un anno fa furono 853. Nelle terapie intensive degli ospedali italiani sono ricoverate 573 persone

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per Covid-19 altre 85 persone (ieri 83). Le vittime della pandemia sono in totale 133.415.

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi al coronavirus che oggi sono 12.448 (ieri 10.047). Un numero così alto non si registrava dal 1 Maggio, quando i casi furono 12.962. Un anno fa invece i casi furono 23.290.

I 12.448 nuovi casi sono emersi dall'analisi di 562.505 tamponi, tra molecolari e antigenici rapidi (ieri 689.280). Il tasso di positività è 2,2% (ieri 1,4%).

Nei reparti Covid ordinari degli ospedali italiani sono ricoverate 4.629 persone, cioè 32 più di ieri. Nelle terapie intensive i pazienti sono 573, cioè 13 più di ieri. Un anno fa i ricoverati nei reparti ordinari erano 34.577, mentre in terapia intensiva erano 3.816.

Le regioni con più nuovi casi sono Lombardia (2.207), Veneto (1.931) e Lazio (1.283).

