In Toscana 4 morti per Covid e 391 nuovi casi

Draghi: «Come ho convinto Salvini sul green pass in zona bianca? Nessuno sforzo, la vera questione è non chiudere»

I nuovi contagiati hanno un'età media di 37 anni. In lieve diminuzione i ricoverati in ospedale. Firenze, Pistoia, Pisa e Siena le province più colpite

FIRENZE — Nel nuovo bollettino Covid della Regione Toscana sono stati registrati altri 4 morti per Covid, tutti uomini con un'età media di 72 anni deceduti rispettivamente 1 a Pistoia, 1 a Pisa, 1 ad Arezzo e 1 a Siena. Il numero complessivo delle vittime del virus in Toscana sale quindi a 7.383, con il tasso di mortalità più alto ancora a Massa Carrara.

Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi sono 391, 370 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico. Sono stati individuati sottoponendo a test 8.337 casi sospetti di cui è risultato positivo il 4,7%, dato in lieve crescita rispetto a ieri. L'età media è 37 anni (il 34% ha meno di 20 anni, il 15% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 3% ha 80 anni o più).

I guariti incece sono oggi 471 e portano il totale a 282.994.

Gli attualmente positivi sono oggi 8.100, 84 in meno rispetto a ieri dopo molte settimane di costante incremento. I ricoverati sono 300 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in più). Altre 7.800 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (81 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 17.053 (288 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.613, Nord Ovest 6.660, Sud Est 4.780).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (370 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - sono 82.494 i casi complessivi ad oggi a Firenze (74 in più rispetto a ieri), 27.246 a Prato (15 in più), 28.299 a Pistoia (60 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 15.601 a Massa (29 in più), 30.259 a Lucca (31 in più), 34.996 a Pisa (44 in più), 22.158 a Livorno (26 in più),

Asl Toscana Sud Est - 26.716 ad Arezzo (29 in più), 17.883 a Siena (40 in più), 12.270 a Grosseto (43 in più).