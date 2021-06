Grosseto e Prato tra le province italiane con l'incidenza più alta

Secondo il nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità ci sono 24 province italiane in cui non cala l'incidenza dei contagi da Covid

FIRENZE — L'epidemia in Italia sta rallentando con un incidenza media settimanale di 26 casi di Covid ogni 100mila abitanti ma ci sono 24 province italiane in cui il contagio non cala. Fra queste ci sono anche due toscane, Grosseto che si colloca in seconda posizione al livello nazionale con 59 casi ogni 100mila abitanti e Prato al terzo posto con 54 casi. In testa abbiamo Enna, con 54 casi a settimana ogni 100.000 abitanti.

Anche si ci sono delle province dove il Covid resiste, l'Italia si colloca come secondo migliore Paese dell'Unione europea. A sottolinearlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, ma il trend in miglioramento, però, non è uniforme su scala nazionale.

Nell'ultima settimana ben 24 province hanno infatti fatto segnare un'inversione di tendenza, probabilmente dovuta alle riaperture, come evidenziano i dati analizzati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

Negli ultimi 10 giorni le curve dei decessi e dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva si sono appiattite, mentre la percentuale dei positivi al tampone molecolare decresce più lentamente di prima.

Le 24 province che negli ultimi sette giorni hanno registrato un'incidenza dei casi stabile o in crescita rispetto ai sette giorni precedenti, sono distribuite un po' in tutta Italia, interessando Regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.