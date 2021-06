Ufficiale, passano in zona bianca altre 6 regioni

Da lunedì 14 Giugno saranno 13 le regioni italiane in zona bianca. Niente da fare per la Toscana che dovrà attendere la settimana successiva

ROMA — L'Italia si colora sempre più di bianco e da lunedì 14 Giugno altre 5 regioni italiane più una provincia autonoma conquisteranno la zona di rischio Covid bianca, quella senza coprifuoco e con le restrizioni ridotte al minimo.

Si tratta di Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e Provincia autonoma di Trento che vanno ad aggiungersi a quelle che in zona bianca ci sono già: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Ad annunciarlo in conferenza stampa il ministro alla Salute Roberto Speranza che ha detto: "Emila Romagna , Lazio, Piemonte, Puglia, Lombardia e Trento andranno in zona bianca, firmerò un'ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò ci colloca come secondo miglior paese dell'Ue".

Con l'attuale andamento dell'epidemia la previsione è quella che tutte le regioni saranno in zona bianca per fine Giugno, come ha sottolineato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro alla conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Per quanto riguarda la Toscana, l'andamento dell'epidemia è ulteriormente migliorato: l'incidenza è a 28 nuovi casi ogni 100mila abitanti e anche il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale è rientrato ampiamente sotto il livello di guardia sia nei reparti Covid ordinari che in quelli di terapia intensiva. Ma per la Toscana in zona bianca c'è da aspettare il 21 Giugno.