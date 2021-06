"In Toscana vaccini ai ragazzi da 12 a 15 anni a Settembre"

Euro2020, Mancini: «Spero di non dormire fino al 10 luglio»

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Giani: "Somministreremo anche ai questi ragazzi il vaccino prima dell'inizio della scuola"

FIRENZE — In Toscana, entro la fine di questa settimana, le agende per prenotare la vaccinazione anti-Covid sul sito prenotavaccino.sanita.toscana.it saranno aperte fino ai nati nel 2005, coprendo così tutta la decade dei ventenni, arrivando fino ai sedicenni e garantendo ai maturandi una via preferenziale a parte.

Ma quando saranno vaccinati i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 15 anni? Interpellato in proposito durante un Consiglio comunale a Prato dedicato all'epidemia di Covid, il presidente della Regione Eugenio Giani ha dichiarato che conta di procedere con la vaccinazione di questa fascia di età entro le prime due settimane di Settembre, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

"Forse è un bene farlo un pochino dopo gli altri - ha dichiarato Giani - perchè a Settembre conosceremo meglio i vaccini e le loro caratteristiche".