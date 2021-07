Il Covid contagia altri 79 toscani

Incidente sul Garda: le immagini inedite al Tg1 dell'incidente in cui una coppia ha perso la vita

Lieve calo dei nuovi casi di Covid segnalati dal servizio sanitario regionale a fronte di un maggior numero di test, scende il tasso di positività

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati in Toscana 79 (ieri 94) nuovi casi di Covid a fronte di 10.289 (ieri 9.501) test, di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi antigenici.

Il tasso di positività sul totale degli esami processati è dello 0,77%, sulle prime diagnosi dello 1,9% (ieri era al 2,1%).

I vaccini attualmente somministrati sono 3.290.559.

Nella tabella qui sotto trovate la distribuzione del nuovi positivi Comune per Comune. Le località non citate non hanno registrato nuovi casi di contagio.