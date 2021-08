Il Covid uccide altri 5 toscani, 301 ricoverati

Aumentano le morti per Covid nelle ultime 24 ore ma anche i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. I nuovi casi sono in calo

FIRENZE — In Toscana i nuovi casi di positività al Coronavirus sono 683 in più rispetto a ieri, in calo sul trend delle precedenti 24 ore. In calo il tasso di positività ma l'incidenza della Toscana è al secondo posto in Italia nel periodo dal 6 al 12 Agosto.

Sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, si tratta di 2 uomini e 3 donne con un'età media di 79 anni. Le persone sono decedute 3 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Arezzo.

Sono stati eseguiti 8.227 tamponi molecolari e 6.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo. Sono invece 6.070 i soggetti testati oggi escludendo i tamponi di controllo, di cui l'11,3% è risultato positivo.

L'età media dei 683 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa: il 26% ha meno di 20 anni, 36% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 7% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più.

Aumentano ancora gli attualmente positivi sono oggi 12.189. Di questi i ricoverati sono 301 (6 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (1 in più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 72.551 i casi complessivi ad oggi a Firenze (177 in più rispetto a ieri), 23.848 a Prato (46 in più), 24.402 a Pistoia (77 in più),

- 13.941 a Massa (23 in più), 26.903 a Lucca (93 in più), 31.119 a Pisa (97 in più), 19.080 a Livorno (87 in più),

- 24.099 ad Arezzo (38 in più), 14.780 a Siena (24 in più), 9.973 a Grosseto (21 in più).

Sono 312 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 288 nella Nord Ovest, 83 nella Sud est.

Complessivamente, 11.888 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (66 in più rispetto a ieri, più 0,6%).

Sono 12.593 (65 in più rispetto a ieri, più 0,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.624, Nord Ovest 6.168, Sud Est 1.801).

Le persone complessivamente guarite sono 242.113 (606 in più rispetto a ieri, più 0,3%)