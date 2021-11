Il maltempo batte la costa e spazza la Toscana

La perturbazione arrivata in Italia dall'Atlantico ha portato piogge e rovesci sulla costa per estendersi poi nelle zone settentrionali e sui rilievi

FIRENZE — Nuova allerta meteo in Toscana per rischio idrogeologico dovuto ad una perturbazione atlantica spinta dal vento e carica di pioggia.

La protezione civile regionale ha emesso una allerta per la giornata di oggi, in conseguenza della perturbazione arrivata in Italia dall'Atlantico con piogge e rovesci in estensione dalla costa al resto della Toscana.

Sorvegliate soprattutto le zone settentrionali e i rilievi.

L'attenzione è rivolta ai corsi di minore portata con particolare riferimento a Lunigiana, Garfagnana e Versilia.

Attese mareggiate e vento sulla costa e le isole, vento anche in aree interne, con particolare riferimento alla Romagna Toscana e alla Valtiberina.