Mareggiate sulla costa, nuova allerta meteo

Ancora libeccio, interessate anche le isole dell'arcipelago toscano a nord di Capraia. Possibili anche temporali. A Viareggio pinete chiuse

FIRENZE — Per vento e mareggiate è stata emessa dalla Protezione civile regionale un'allerta meteo codice giallo, sulla costa centro-nord della Toscana e nell'arcipelago.

L'allerta è valida fino alle fino alle 12 di lunedì 2 Agosto, possibili anche temporali e precipitazioni isolate e rinforzo dei venti di libeccio.

Le zone maggiormente interessate sono quelle del litorale centro-settentrionale e dell’arcipelago a nord dell'isola di Capraia.

Un'allerta per vento e mareggiate era già in corso oggi e, a causa delle avverse condizioni del mare, un giovane è morto a Livorno.

I forti venti di libeccio saranno in attenuazione dalla mezzanotte di oggi, domenica 1 Agosto, mentre il codice giallo per mareggiate resta in vigore fino alle 12 di domani, lunedì 2 Agosto.

A Viareggio le pinete di Ponente e di Levante e il viale dei Tigli sono state chiuse al transito per scongiurare pericoli in vista della nuova allerta meteo.