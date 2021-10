In Toscana 229 nuovi casi di Covid e 4 morti

L'età media dei nuovi casi è 45 anni. I ricoverati in ospedale scendono a 209. Le province di Firenze e Pistoia hanno registrato i maggiori incrementi

FIRENZE — Epidemia di Covid: nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati registrati 229 nuovi casi positivi a fronte di più di 22mila tamponi processati e il tasso di positività sulle nuove diagnosi p sceso leggermente al 3%.

L'età media dei nuovi contagiati è di 45 anni circa: il 22% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più.

Sono stati registrati 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 73 anni che portano il totale delle vittime del virus in Toscana a 7.222. Abitavano 2 in provincia di Firenze, una nel pratese e una nell'aretino.

I guariti oggi sono 264 e portano il totale a 272.443 (95,5% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 5.534, in calo dello 0,7% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale sono 209 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (stabili). Altre 5.325 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (21 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 12.715 (296 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.074, Nord Ovest 5.441, Sud Est 2.200).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (223 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - 79.257 casi complessivi ad oggi a Firenze (74 in più rispetto a ieri), 26.427 a Prato (15 in più), 27.033 a Pistoia (42 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 14.878 a Massa (6 in più), 29.020 a Lucca (23 in più), 33.401 a Pisa (19 in più), 21.184 a Livorno (12 in più),

Asl Toscana Sud Est - 25.820 ad Arezzo (13 in più), 16.466 a Siena (16 in più), 11.158 a Grosseto (9 in più).