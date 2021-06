In Toscana 4 morti per Covid, 7.119 i positivi

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 162 a fronte di oltre 17mila tamponi. L'età media dei nuovi contagiati è 40 anni. Calano ancora i ricoveri

FIRENZE — In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati individuati 162 casi di Covid, con un'età media di 40 anni a fronte di circa 5.782 casi sospetti sottoposti a tampone. Considerando anche i test di controllo e antigenici rapidi, si arriva a circa 17mila esami. Il tasso di positività sulle prime diagnosi scende al 2,8% (ieri era al 3,1%).

I morti per Covid oggi sono 4, in calo rispetto ai giorni scorsi. Si tratta di 3 donne e di un uomo con un'età media di 82 anni e residenti rispettivamente 1 nella Città metropolitana di Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 nel livornese e 1 nell'aretino e una nel senese. Il totale delle vittime diventa 6.729.

I guariti oggi sono 652 e raggiungono quota 227.895 (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.119, il 6,5% in meno rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 477 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 103 in terapia intensiva (4 in meno).

Altre 6.642 persone che hanno contratto l'infezione sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (467 in meno rispetto a ieri).

Altre 20.386 residenti in Toscana (791 in meno rispetto a ieri) sono in isolamento sotto la sorveglianza dell'Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.



Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 66.710 sono i casi complessivi ad oggi a Firenze (41 in più rispetto a ieri), 22.323 a Prato (19 in più), 22.813 a Pistoia (15 in più),

- 13.254 a Massa (8 in più), 24.498 a Lucca (6 in più), 29.021 a Pisa (18 in più), 17.353 a Livorno (13 in più),

- 22.692 ad Arezzo (29 in più), 13.687 a Siena (3 in più), 8.837 a Grosseto (10 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 79 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 41 nella Nord Ovest, 42 nella Sud est.