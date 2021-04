In Toscana ricoveri per Covid ancora in calo

Diminuiscono i malati di Covid ricoverati negli ospedali toscani. Rispetto a una settimana fa sono 201 in meno. Tutti i dettagli Asl per Asl

FIRENZE — Si profila un ritorno in zona gialla per la nostra regione, i dati di questa settimana sono migliorati rispetto alle settimane precedenti, sia per quanto riguarda l'indice Rt che l'incidenza settimanale dei nuovi positivi (Rt sarebbe sotto all'1 e incidenza pari a 183 nuovi casi ogni 100mila abitanti).

Altro dato in netto miglioramento è quello dell'occupazione dei posti letto in ospedale da parte di malati di Covid. Oggi in Toscana si registrano 27 ricoveri in meno, 1 in terapia intensiva e 26 nei reparti Covid non intensivi.

Se facciamo un confronto con i dati di giovedì 15 Aprile, negli ospedali toscani ci sono 201 degenti per Covid in meno e 29 posti di terapia intensiva liberi in più. Il tasso di occupazione delle terapie intensive resta però al 41% contro una soglia massima del 30%.

A oggi quindi i malati di Covid ricoverati sono 1.771 in totale, di questi 257 sono in terapia intensiva e 1.524 nei reparti Covid ordinari.

Questo il dettaglio per ogni Asl:

Asl Toscana Centro - 684 degenti in area Covid e 88 in terapia intensiva.

Asl Toscana Nord Ovest - 308 in area Covid e 56 in terapia intensiva

Asl Toscana Sud Est - 134 in area Covid e 29 in terapia intensiva

Aou Careggi - 195 in area Covid e 40 in terapia intensiva

Aou Senese - 121 in area Covid e 16 in terapia intensiva

Aou Pisana - 80 in area Covid e 27 in terapia intensiva

Aou Meyer - 2 in area Covid