I cinghiali? Una calamità come il Covid

Da piazza Montecitorio a Roma a piazza del Duomo a Firenze agricoltori in piazza contro gli ungulati: "Dopo il Covid la peste dei cinghiali"

FIRENZE — Sono scesi in piazza agricoltori, allevatori e pastori contro l'invasione dei cinghiali in tutti i capoluoghi di Regione, a partire da Roma, in Piazza Montecitorio fino a Firenze in piazza Duomo. L'iniziativa promossa da Coldiretti ha un unico filo conduttore: chiedere di fermare l'invasione dei cinghiali che con l'emergenza Covid hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole fino ai parchi dove giocano i bambini, distruggendo i raccolti, aggredendo gli animali, assediando le stalle e causando incidenti stradali.



In Piazza del Duomo a Firenze oltre cento i manifestanti da tutte le province della Toscana che con striscioni hanno chiesto un aiuto concreto contro l'assedio dei cinghiali.

"Una situazione - dicono gli agricoltori - che ha ormai oltrepassato il limite di guardia con gli agricoltori esasperati".



L’obiettivo dei manifestanti è quello di denunciare una emergenza nazionale che sta provocando l’abbandono delle aree interne, problemi sociali, economici e ambientali.