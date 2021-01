Le persone da tenere d'occhio nel 2021

Tra le 50 persone segnalate da Wired che potranno essere protagoniste nel nuovo anno due toscani oltre al celebrato Dante Alighieri

FIRENZE — Non solo scienziati e politici ma anche giovani di successo e donne ai vertici: tra le 50 persone segnalate da Wired come possibili protagonisti del 2021 anche la ex prefetta di Firenze Laura Lega e il plurilaureato del Sant'Anna di Pisa Giulio De Angeli, menzione anche per il Sommo poeta dante Alighieri nell'anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla sua morte.

Ma vediamo le due persone che hanno a che fare con la Toscana scelte da Wired. Laura Lega è la prima donna scelta per diventare capo di dipartimento dei vigili del fuoco è stata fino a Novembre prefetta di Firenze. Poi c'è Giulio De Angeli, 25 anni e 4 lauree alla scuola Sant'Anna di Pisa.

Tra le altre persone elencate troviamo Maggie Cusack, Peiter Zatko, Megan McArthur, John Kerry, Huda Zoghbi, Marcelo Rebelo de Sousa, Christopher Nolan, Regina King, Giacomo Rizzolatti e molti altri.