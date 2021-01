La pandemia non ferma gli investimenti in Toscana

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Firenze intercetta quasi la metà delle operazioni, il 48 per cento per la precisione, dopo ci sono Pisa (14%), Arezzo (9%) e Siena (7%)

FIRENZE — Il 2020 in Toscana si è chiuso con 69 investimenti per un valore complessivo di circa 1,4 miliardi di euro, in parti uguali fra italiani ed esteri:

lo annuncia la Regione secondo cui il dato potrebbe essere sottostimato. Nell'anno della pandemia anche se le misure restrittive hanno ridotto gli scambi commerciali mondiali e dunque rallentato gli ingranaggi dell’economia, la Toscana resta tra le cinque regioni dove si investe di più.

Nel 2020 è Firenze che intercetta quasi la metà delle operazioni, il 48 per cento per la precisione. Dopo ci sono Pisa (14%), Arezzo (9%) e Siena (7%). Spicca decisamente il mondo della moda, con diciassette operazioni.

Qualche esempio: il marchio Balenciaga ha annunciato la realizzazione a Cerreto Guidi di un nuovo stabilimento, Furla ha quasi completato il suo nuovo investimento a Barberino Tavarnelle, Fendi ha iniziato i lavori a Bagno a Ripoli (dove rafforzerà la propria presenza), Yves Saint Laurent sta investendo a Scandicci.

Dopo la moda ci sono il turismo e il real estate privato, che chiudono l’anno con sette operazioni a testa: dall’espansione di Villa Saletta, tanto per citare alcuni casi, alla vendita dell’ex clinica Santa Chiara a Firenze per la realizzazione di uno studentato, dalla concessione per cinque anni del complesso, sempre a Firenze, di Sant’Orsola fino all’avvio dei lavori per la realizzazione a Pomaia del più grande monastero buddista d’Europa. Importante è stato anche il contributo della farmaceutica: un esempio su tutti è il nuovo stabilimento della Menarini nell’area ex Longinotti a Firenze. Ma altrettanto importanti sul fronte straniero le espansioni di GSK a Siena e Takeda a Pisa. E poi, non meno rilevante, c’è stato il rilancio della Magona a Piombino da parte del gruppo Liberty Steel.

Tra gli investimenti stranieri la bandiera predominante è stata nel 2020 quella francese (con dieci operazioni) seguita dal Regno Unito (con sette). L’anno appena chiuso si è contraddistinto inoltre, sul fronte “Italia verso Toscana”, per un aumento delle operazioni di ‘private equity’, ovvero di fondi azionari privati: sono state tantissime, hanno riguardato per lo più progetti di aggregazioni di medie imprese (di nuovo, principalmente, nel comparto moda) e non appaiono come tesi ad una mera resa finanziaria.

Certo la contrazione degli investimenti complessivi nel 2020 c’è stata ed è innegabile. Per alcuni aspetti si tratta di un vero e proprio dimezzamento. Gli anni record toscani rimangono il il 2019 (108 operazioni per circa due miliardi e 800 milioni di euro di investimenti, il 44 per cento esteri) e il 2016 (67 investimenti, sempre per 2,8 miliardi).