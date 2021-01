Toscana prigioniera del ghiaccio, un'altra notte in allerta

Cartabianca, rumori in studio durante l'intervista a Renzi: Berlinguer si infuria in diretta

La sala operativa della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo valida per tutto il territorio regionale eccetto la zona costiera

FIRENZE — La regione Toscana, così come parte dell'Italia, continua ad essere prigioniera del ghiaccio. La sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso una nuova allerta per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale, eccezion fatta per la zona costiera e le isole.

L'allerta scatta a mezzanotte e si conclude alle 10 di domani mattina, 13 Gennaio.

Secondo le previsioni sono attese temperature sotto zero sulle zone interne della regione con possibili formazioni di ghiaccio, in particolare nelle zone interessate dalle nevicate nei giorni scorsi e nei tratti stradali più umidi e meno esposti al sole.