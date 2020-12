«Il piano vaccini», la conferenza stampa del commissario straordinario Arcuri e dell'architetto Boeri «Il piano vaccini», la conferenza stampa del commissario straordinario Arcuri e dell'architetto Boeri

Attualità domenica 13 dicembre 2020 ore 09:28

L'Italia si sveglia gialla e arancione, la Toscana scalpita

Da oggi si cambia colore per effetto dell'ordinanza del ministero della Salute: in area gialla 15 regioni e in arancione 4. Nessuno in zona rossa