Il ritorno nella fascia gialla, quella a rischio più basso, avverrà probabilmente la prossima settimana. Niente via libera dal ministero della Salute

ROMA — La Toscana resta in zona arancione molto probabilmente per altri dieci giorni, fino al 20 Dicembre, data in cui scadono i 14 giorni dall'entrata nella zona di rischio medio per l'epidemia di coronavirus. Nessun passaggio quindi per oggi alla fascia di rischio più basso, quella gialla, con l'atteso allentamento delle misure restrittive.

Infatti nella lista delle regioni che rientrano in zona gialla non c'è la Toscana ma la Basilicata, la Calabria, la Lombardia e il Piemonte, designate a passare nella zona a rischio meno elevato sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi. L'ordinanza sarà firmata a breve dal ministro della Salute Roberto Speranza e sarà in vigore dal 13 Dicembre. L'Abruzzo invece ritorna in zona rossa ma solo per un giorno, poi sarà zona arancione.

Anche se nelle ultime settimane l'andamento del contagio da coronavirus nella nostra regione è in miglioramento, secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della salute a pesare è ancora i superamento della soglia di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive che supera di gran lunga il 30% (siamo ancora al 41%), soglia del limite di sicurezza. Altro dato che incide è quello dei focolai, soprattutto nelle rsa, che non accennano a diminuire.

Quindi anche per la prossima settimana restano in vigore le regole della zona arancione, quindi niente spostamenti al di fuori del comune di residenza se non per comprovati motivi di lavoro, studio e salute.