Lo prende a mazzate nella lite per il posto letto

Nel centro di accoglienza in due si contendevano il giaciglio sinché uno ha impugnato una mazza di ferro abbattendola sulla testa dell'altro

FIRENZE — In due nel centro di accoglienza si contendevano lo stesso giaciglio, sinché uno ha impugnato una mazza di ferro e l'ha abbattuta con violenza sulla testa dell'altro. È accaduto la scorsa notte, vittima un migrante di 22 anni.

Il ferito ha riportato un trauma cranico che ha richiesto il ricovero in ospedale, anche se non è in pericolo di vita.

A ferirlo è stato un altro migrante, 31 anni, al culmine di una lite scoppiata per un posto letto. La mazza sarebbe stata disponibile sul posto. Nel centro accoglienza sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia.