Flagello Covid, ecco il numero di vittime in tutti i Comuni toscani

In provincia di Massa e di Firenze i paesi con l'incidenza più alta di morti rispetto al numero di abitanti. Mappa interattiva di tutti i Comuni

FIRENZE — La seconda ondata di Covid è risultata fatale per un numero più elevato di toscani rispetto alla prima: dal primo Marzo al 15 Ottobre sono morte per Covid 1.185 persone; dal 16 Ottobre ad aggi altre 1.713 per un totale, dall'inizio della pandemia, di 2.898 vittime.

Ma dove abitavano queste persone? E quali Comuni sono stati più colpiti dall'epidemia? Ovviamente il Comune con il maggior numero assoluto di morti è Firenze, essendo quella più popolato ma è molto indicativo evidenziare l'incidenza della mortalità, ovvero il rapporto fra il numero di morti per Covid e l numero di abitanti di ogni Comune. Risulta così che l'incidenza più elevata è stata registrata a Comano, in provincia di Massa, San Godenzo, in provincia di Firenze, Molazzana, in provincia di Lucca, Sarteano in provincia di Siena e così via.

Qui sotto trovate la cartina animata della Toscana dove, cliccando in corrispondenza del Comune che vi interessa, potete leggere i dati aggiornati al 6 Dicembre sulle vittime del Covid. Sotto alla cartina animata trovate anche una tabella dove potete vedere gli stessi dati inserendo il Comune che vi interessa nello spazio 'search' (cerca) oppure semplicemente scorrendo le pagine.