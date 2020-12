Covid, in Toscana, Veneto e Molise gli Rt più alti

Sono le uniche tre regioni con l'indice di trasmissione del contagio al di sopra del limite di sicurezza 1. Tutti gli Rt regione per regione

ROMA — Gli esperti e il governo non si stancano di ripeterlo: l’incidenza dell'epidemia di Covid fra la popolazione rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile ed è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori alla soglia di sicurezza 1 - su tutto il territorio nazionale - per ridurre sul serio la pressione sugli ospedali e far sì che riprendano a fornire con regolarità tutti gli altri servizi sanitari: non ci sono solo i malati di Covid, insomma.

Ecco qui sotto gli indici Rt inseriti nell'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, aggiornato al 2 Dicembre.

Come potete vedere, ci sono solo tre regioni con indice Rt sopra la soglia di sicurezza 1 (un contagiato dal Covid che contagia solo un'altra persona): Veneto, Molise e Toscana. Tutte le altre sono al di sotto ma alcune veramente di poco:

Abruzzo - Rt 0,9 -

Basilicata - Rt 0,86

Calabria - 0,95

Campania - 0,84

Emilia Romagna - 0,99

Friuli Venezia Giulia - 1,03

Lazio - 0,94

Liguria - 0,69

Lombardia - 0,97

Marche - 0,81

Molise - 1,37



Provincia autonoma di Bolzano - 0,83

Provincia autonoma di Trento - 0,83

Piemonte - 0,76

Puglia - 0,92

Sardegna - 0,67

Sicilia - 0,84

Toscana - 1,03

Umbria - 0.71

Valle d'Aosta - 0,81

Veneto - 1,11