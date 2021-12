Omicron decima gli autisti degli autobus

Afghanistan, donne in piazza a Kabul: i talebani sparano per disperdere protesta

L'impennata di positivi Covid e quarantene mettono a rischio la tenuta del sistema di trasporto pubblico locale per mancanza di conducenti

FIRENZE — Firenze ma anche Siena e l'area costiera, da Pisa a Carrara: con la sua impennata di positivi a Covid-19 e conseguenti quarantene la variante Omicron sta decimando gli autisti degli autobus, mettendo a rischio la tenuta del sistema di trasporto pubblico locale per mancanza di conducenti.

Proprio Autolinee Toscane, il gestore del trasporto pubblico locale toscano su gomma, fa sapere oggi che sono sempre più numerosi gli autisti assenti per malattia, spesso legata a Covid, nelle principali città.

La pandemia va ad abbattersi sulla penuria storica del personale di guida dei mezzi e At guarda adesso con preoccupazione al momento della riapertura delle scuole, quando gli orari prevedono un maggior numero di corse che si teme di non poter garantire in caso di ulteriore aumento delle assenze.