Prenotazione tamponi, si passa da mezzanotte alle 15

Le nuove disponibilità verranno caricate nel pomeriggio e nei prossimi giorni saranno incrementate. Iniziato l'invio degli sms a 64mila positivi

FIRENZE — Novità per le migliaia di persone che ogni giorno si collegano sul sito della Regione per prenotare i tamponi.

Fino a oggi le nuove disponibilità di tamponi venivano caricate a mezzanotte mentre adesso, hanno fatto sapere dal settore sanità digitale della Regione, l'orario di caricamento delle agende con i posti disponibili è le 15 del pomeriggio.

Al momento sono ancora 10mila i tamponi messi a disposizione ma nei prossimi giorni saranno incrementati. L'obiettivo dichiarato dal presidente Eugenio Giani è quello di arrivare a 100mila test al giorno, tra molecolari e rapidi.

Intanto Giani ha fatto sapere che è iniziato l'invio degli sms da parte della Regione a circa 64mila cittadini toscani positivi non ancora contattati da Asl. Nel messaggio ci sarà un link cui collegarsi per comunicare il proprio stato di salute, rispondendo a 4 domande. La fine dell’isolamento sarà poi comunicata in automatico tramite email.