Attualità lunedì 10 maggio 2021 ore 16:35

Vaccini Covid, portale aperto per i nati nel 1959, 1960 e 1961

Via alle prenotazioni per chi ha 60, 61 e 62 anni: "Con questa apertura si completa vaccinazione dei sessantenni". Da giovedì tocca agli over 50