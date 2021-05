Toscana terza in Italia per vaccini fatti agli over 80, ottava per gli over 70

Campagna vaccinale anti-covid, il Governo ha pubblicato i dati delle regioni. Nella nostra vaccinati il 100% dei medici e degli ospiti delle rsa

ROMA — Il Governo ha pubblicato sul sito istituzionale i dati aggiornati alle 17 del 7 Maggio di tutte le regioni sulle vaccinazioni delle varie categorie prioritarie. È quindi possibile fare un raffronto per ciascuna delle categorie finora coinvolte.

Per quanto riguarda le dosi somministrate su quelle ricevute la Toscana si trova al quindicesimo posto con l'85,9% (sette giorni fa la Toscana era tredicesima). Per permettere all'Italia di viaggiare sulle 500mila dosi giornaliere la Toscana deve contribuire con 30mila inoculazioni al giorno, cifra che ha raggiunto e superato in diverse giornate.

Over 80. Nella categoria dei più anziani la Toscana è terza per prime dosi di vaccino somministrate, con il 97,32% di vaccinati (anche la scorsa settimana era terza), dietro a Provincia autonoma di Trento e Veneto. La media nazionale è dell'86,87%. Per quanto riguarda la seconda dose la percentuale toscana dei vaccinati è del 78,09%, in sette giorni la Toscana è passata dall'essere l'undicesima regione ad essere la terza in questa classifica. La media nazionale è del 71,74%. Gli over 80 in Toscana sono 320.589.

Categoria 70-79 anni. La Toscana è ottava nella somministrazione delle prime dosi con la percentuale del 68,69% (una settimana fa era tredicesima). La media nazionale è del 68,86%. Ancora poco indicative le percentuali sulle seconde dosi, la media nazionale è del 14,06%, quella toscana dell'8,45%. I 70-79enni in Toscana sono 410.893.

Ospiti delle rsa. La Toscana da settimane ha già somministrato la prima dose di vaccino al 100% degli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite, la media nazionale è del 97,02%. La dose di richiamo in Toscana è stata somministrata al 76,35%, la media nazionale è del 81,05%. Gli ospiti delle rsa in Toscana sono 22.123.

Personale sanitario. In Toscana da tre settimane il 100% di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altri lavoratori ospedalieri ha ricevuto la prima dose di vaccino, a media nazionale è del 95,51%. La seconda dose in Toscana l'ha ricevuta il 91,41% degli aventi diritto (terzo posto), la media nazionale è dell'81,28%. Il personale sanitario in Toscana è composto da 128.980 persone.

Personale scolastico docente e non docente. La Toscana ha inoculato la prima dose all'81,20% degli aventi diritto (undicesimo posto), la media nazionale è del 75,90%. Da non considerare ancora i dati sulla seconda dose perché, trattandosi del vaccino AstraZeneca, pochissimi hanno ricevuto la dose di richiamo che deve essere fatta dopo 3 mesi. Il personale scolastico toscano è composto da 80mila persone.