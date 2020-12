Raffiche a cento all'ora, il maltempo sferza la Toscana

Il meteo avverso ha portato neve a bassa quota, calo delle temperature e forti raffiche di vento, colpita la costa e le zone interne come l'aretino

FIRENZE — Il maltempo non molla, dopo l'allerta neve e quella per il ghiaccio, la Toscana è stata spazzata da forti venti di Grecale e di Libeccio, anche fino a 150 chilometri orari sui crinali dell'Appennino e fino a 100 sulla costa, da Massa a Grosseto, con violente mareggiate, alberi caduti e tetti pericolanti. Abbondante nevicata all'Abetone, dove i fiocchi sono caduti per tutta la giornata.

La Protezione civile regionale ha intanto prolungato ed esteso a tutta la Toscana il codice giallo per rischio allagamenti, valido fino alla mezzanotte di domani, martedì 29 Dicembre. Dovrebbe concludersi invece prima, verso mezzogiorno, l'allerta lanciata per vento e mareggiate sulla costa.

Nella prima parte della giornata la zona più colpita è stata la costa, l'Isola d'Elba e Capraia, con lo stop dei traghetti andato avanti per quasi tutto il giorno, qui le onde hanno raggiunto l'altezza di 3 metri e i venti di burrasca che hanno sferzato fino 100 chilometri l'ora rendendo non praticabile la navigazione. Pochi i traghetti che sono partiti, un paio, durante tutta la giornata.

Traghetti fermi per l'Isola del Giglio e per Giannutri da Porto Santo Stefano per la mareggiata e vento forte nel Golfo di Follonica dove si sono registrati danni alle barriere nella zona di Senzuno e Pratoranieri.

Ma sono state molte le zone colpite dal forte vento e dalla pioggia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, fortunatamente nessun danno rilevante.

A Livorno il Comune ha dovuto chiudere viale Italia per la forte mareggiata causata dal vento di Libeccio a 90 chilometri orari che ha portato in strada grossi detriti. In provincia di Pisa molti gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti. Sulla superstrada Firenze-Siena a San Casciano Val di Pesa è caduto un grosso albero e la strada è stata interrotta al traffico.

In Versilia a Viareggio è stata emessa un'ordinanza preventiva, dove il sindaco ha predisposto la chiusura a pedoni, auto e biciclette le pinete cittadine, quella di Ponente e quella di Levante.

Nell'aretino problemi sempre dovuti al vento, soprattutto ad Arezzo dove sono stati trenta gli interventi dei vigili del fuoco segnalati durante la giornata, anche qui rami o alberi pericolanti.

Intanto si attendono altre 24 ore di maltempo, su tutta la Toscana (vedi articolo collegato).