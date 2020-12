Doppia allerta meteo per la Toscana nel gelo

Vax Day, De Luca critico: «Troppo risalto per una giornata simbolica. Da gennaio si fa sul serio»

FIRENZE — Le previsioni del tempo peggiorano sulla Toscana dove il Centro funzionale ha emesso una doppia allerta. Il peggioramento è atteso nella serata di domenica, 27 Dicembre mentre l'allerta è stata diramata sino alle 13 di lunedì 28 Dicembre.

Si tratta di una allerta arancione per vento e mareggiate e di una allerta gialla per le nevicate e per la pioggia legata al rischio idrogeologico.

Il rischio mareggiate a livello arancione interessa il litorale toscano ad eccezione della Lunigiana e delle isole dove l'allerta è di colore giallo.