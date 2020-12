La Toscana si veste di bianco, neve dall'Elba al Casentino

Come annunciato dalle previsioni meteo i primi fiocchi sono caduti nella notte nelle zone sopra i 500 metri, come nell'Arentino e in Mugello

FIRENZE — La neve non si è fatta aspettare, anche se quest'anno non si potrà sciare, almeno per adesso, viste le misure anti-contagio da coronavirus.

Durante la notte, tra Natale e Santo Stefano, come da previsioni meteo, la prima neve è scesa sulle colline toscane. Dalla Garfagnana al Casentino passando per l'Elba, le colline sono state imbiancate da una coltre bianca.



Sul monte Capanne all'Elba a 1.019 metri abbondante nevicata, come testimoniato nel video che proponiamo in pagina. Anche in Casentino, a Chitignano e sul Pratomagno in provincia di Arezzo, qui i fiocchi hanno cominciato a cadere poco dopo le 8.

Le cime più alte della vallata si erano imbiancate già nei giorni scorsi. Ed anche il Pratomagno svetta bianco e maestoso da un po’.

Anche Borgo di Anciolina si è risvegliato sotto una coltre bianca, paesino nel cuore del Massiccio del Pratomagno sull'Appennino della Toscana nel comune di Loro Ciuffenna. Neve anche a Chiusi della Verna e da stanotte a Badia Prataglia.

Neve anche sui passi appenninici del Mugello e alto Mugello e al confine con il Casentino.

In Garfagnana, anche se la neve era già presente, questa notte ha nevicato abbondantemente a Sulcina, sopra Villa Collemandina.

Nel Pistoiese nevicate sopra i 700 metri, Sambuca Pistoiese sotto una coltre di 20 centimetri.

Qui sotto il video di Alessio Gambini girato sul monte Capanne all'Elba.

---