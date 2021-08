In Toscana i ricoverati per Covid salgono a 283, 25 in più in 24 ore

Sale oltre il 5% il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari, 30 malati in condizioni gravi

TOSCANA — Nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati per Covid negli ospedali toscani 25 contagiati dal virus in più (18 nei reparti ordinari e 7 in terapia intensiva), un incremento superiore a quello degli ultimi giorni che porta il totale dei degenti con l'infezione a 283, di cui 30 in condizioni molto gravi.

Anche il tasso di ospedalizzazione, il parametro più importante da tenere d'occhio per i cambi di colore delle regioni, è salito: oggi è al 5,26% nelle terapie intensive, con un incremento di un punto percentuale rispetto a ieri e al 5.03% nei reparti ordinari.

Si tratta di una situazione comunque sotto controllo, considerando che il servizio sanitario regionale conta 5.033 posti letto per i ricoveri ordinari e 570 per le terapie intensive e che le soglie che fanno scattare la zona gialla sono il 15% di posti letto occupati nei reparti ordinari (quindi almeno 503 ricoverati contro i 283 di oggi) e il 10% nelle terapie intensive (quindi almeno 57 ricoverati contro i 30 di oggi). Ma il trend, almeno per ora, è in crescita così come l'incidenza di nuovi positivi ogni 100mila abitanti, arrivata ieri a 120 contro un limite massimo di 150, e non può non allarmare.

Nella tabella qui la distribuzione dei ricoverati negli ospedali delle 3 Aziende sanitarie locali toscane e nei nosocomi di Careggi a Firenze, delle Scotte a Siena e a Cisanello a Pisa.

Tabella Regione Toscana