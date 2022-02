Schianto tra auto, 5 feriti e statale chiusa

Cinque persone sono rimaste ferite nello scontro tra due autovetture sulla statale Tosco Romagnola. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni

PONTASSIEVE — Drammatico scontro alle porte di Firenze, il sinistro ha coinvolto due autovetture causando il ferimento di cinque persone. Il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto.

L'incidente è avvenuto lungo la statale 67 Tosco Romagnola.

I tecnici di Anas hanno reso noto che la statale è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Pontassieve per l'incidente avvenuto in prossimità del chilometro 98,150.