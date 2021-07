Morte per Covid 3 donne in Toscana

L'età media delle tre decedute è 64,7 anni. Nelle terapie intensive meno di venti ricoverati, gli attualmente positivi in Toscana sono 1.601

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono morte in Toscana 3 donne malate di Covid-19. La loro età media è 64,7 anni e risiedevano a Firenze, Prato e Massa Carrara.

Con questi decessi sale a 6.874 il numero delle vittime della pandemia in Toscana.

I nuovi positivi al coronavirus sono 50 e il totale raggiunge quota 244.435. I casi odierni sono emersi dall'analisi di 5.445 tamponi molecolari e 10.716 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.056 i soggetti testati oggi di cui l'1,2% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi in Toscana sono 1.601, cioè 85 meno di ieri. Le persone complessivamente guarite sono 235.960, cioè 132 in più rispetto a ieri.

I ricoverati sono 103, cioè 2 più di ieri, di cui 18 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

L'età media dei 50 nuovi positivi odierni è di 37 anni: 16% ha meno di 20 anni, 48% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (34 casi): 67.503 i casi complessivi ad oggi a Firenze (16 in più rispetto a ieri), 22.619 a Prato (8 in più), 23.037 a Pistoia (9 in più)

- Asl nord ovest (8): 13.322 a Massa-Carrara, 24.683 a Lucca (2 in più), 29.248 a Pisa (5 in più), 17.515 a Livorno (2 in più)

- Asl sud est (8): 22.884 ad Arezzo, 13.891 a Siena (3 in più), 9.178 a Grosseto (5 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.498 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (87 in meno rispetto a ieri).

I 6.874 deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.218 a Firenze, 599 a Prato, 629 a Pistoia, 527 a Massa-Carrara, 666 a Lucca, 702 a Pisa, 416 a Livorno, 507 ad Arezzo, 334 a Siena, 185 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.