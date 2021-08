Toscana resta zona bianca con i ricoveri in salita

Migliora l'andamento dell'epidemia in Toscana con l'incidenza settimanale che scende a 115 casi. Terapie intensive e reparti ordinari all'8%

FIRENZE — La Toscana non teme, almeno per adesso, la zona gialla e anche la prossima settimana sarà in zona bianca. L'andamento dell'epidemia in miglioramento: è la seconda settimana che l'indice dei contagi decresce e il trend dei nuovi casi negli ultimi 7 giorni scende del 9,3 per cento rispetto al 6,5% della settimana tra il 12 e il 19 Agosto.

Anche l'incidenza scende da 127 casi ogni 100mila abitanti a 115 di questa settimana.

Se da un lato i casi di Covid settimanali calano, sul piano dei ricoveri la tendenza è in crescita anche nelle terapie intensive: il 19 Agosto, una settimana fa, i ricoverati erano 360 (di cui 38 in terapia intensiva), oggi sono 440 (43 in rianimazione), 80 persone ricoverate in più in una settimana.

In base all'ultimo decreto anti-Covid, le regioni passano dalla zona bianca a quella gialla quando l'incidenza settimanale supera i 150 nuovi casi oppure vengono superati i livelli di guardia nei reparti ospedalieri come il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva superiore al 10% e dei posti letto ordinari al 15%.

La Toscana anche se la terza regione con i tassi di occupazione più alti, non supera questi livelli: per quanto riguarda le terapie intensive siamo all'8% e anche i ricoveri nei reparti Covid all'8%.

Davanti alla Toscana per occupazione dei posti letto ci sono sempre la Sicilia e la Sardegna. Agenas indica che proprio per la Sicilia tutti e due i parametri oltre i limiti previsti, con le terapie intensive che restano all'11% e le aree mediche che salgono al 20% (+1%). In Sardegna 12% e 14%.

E sarà proprio la Sicilia la prima Regione a ritornare in zona gialla prima della fine dell'estate, ma lo si saprà con certezza solo domani quando si riunirà il cts per il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia in Toscana.