In Toscana vaccini anti-Covid senza prenotazione

Dalla prossima settimana libero accesso agli hub vaccinali toscani senza dover prenotare la prima dose. Bezzini: "Stiamo definendo i dettagli"

FIRENZE — Con la gran parte della popolazione già vaccinata, la campagna vaccinale si avvia alla conclusione e dalla prossima settimana chi non ha ancora ricevuto la dose potrà recarsi in un hub quando vuole e sottoporsi all’iniezione, senza prenotarsi sulla piattaforma regionale.

A confermare la novità sulle vaccinazioni in Toscana l'assessore alla Sanità Simone Bezzini: "Oggi pomeriggio abbiamo una riunione tecnica per definire i dettagli operativi ma dalla prossima settimana sicuramente noi allargheremo la possibilità di accesso agli hub anche oltre le prenotazioni attraverso il portale".

Una scelta per cercare di convincere chi ancora non si è vaccinato ma anche perché in questo momento i centri vaccinali hanno dosi disponibili e possono aprire a tutti.

Sarà possibile vaccinarsi in qualsiasi momento e la Toscana assieme al Lazio farà da apripista alla vaccinazione libera.