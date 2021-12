A1 e Direttissima, lavori in notturna

Due interventi in programma sulla viabilità autostradale. Durante i lavori chiusure temporanee per i caselli di Firenzuola e Calenzano

CALENZANO — Doppio intervento notturno sulla viabilità autostradale. Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire attività di disgaggio al sottovia di stazione, dalle di lunedì 6 alle 6 di martedì 7 Dicembre, sarà chiuso il casello di Firenzuola, in entrata verso Firenze/Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione di Barberino di Mugello.

La notte seguente, sull'A1 Milano-Napoli si svolgerà invece un intervento per il potenziamento del tratto tra Calenzano e Barberino.

Durante i lavori, dalle 22 alle 6 del mattino, il casello di Calenzano sarà chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, informa Autostrade per l'Italia, è possibile utilizzare la stazione di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.