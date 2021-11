Ad Arcetri un secolo di fisica moderna

Era Novembre 1921 quando sul colle che ospitò Galileo Galilei si inaugurava il Garbasso, la sede storica dell'istituto universitario

FIRENZE — Cento candeline per il Garbasso, la sede storica dell’Istituto di Fisica, inaugurata ad Arcetri un secolo fa, a Novembre 1921, sul colle che ospitò Galileo negli ultimi anni di vita e vide il sorgere dell’osservatorio astronomico a fine Ottocento. Allora si chiamava Istituto di Fisica del Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento. Solo tre anni dopo, con l'istituzione dell'Università degli Studi di Firenze, sarebbe stato creato il corso di laurea in Fisica.

E ieri per celebrare il prestigioso centenario si è tenuto un convegno che ha avuto per chairman il professor Paolo Blasi. Qui si è ripercorsa la storia dell'istituto di ricerca, trasferito un secolo fa dal centro storico al colle che già ospitava l'Osservatorio astronomico per volontà di Antonio Garbasso, studioso di rilievo e in seguito sindaco di Firenze.

Enrico Fermi, Franco Rasetti, Bruno Rossi, Gilberto Bernardini, Giuseppe Occhialini, Giulio Racah e Daria Bocciarelli non sono che alcuni tra i ricercatori eccellenti protagonisti di quella pagina di storia della fisica e della scienza. Insieme al gruppo romano di via Panisperna, proiettarono la fisica italiana sulle ribalte internazionali. A portare il suo saluto alle celebrazioni, ieri, anche il presidente della Regione Eugenio Giani: “In una società tecnologicamente evoluta – ha sottolineato - la fisica non smette di rivestire attualità e centralità e dunque ancora oggi il suo insegnamento accresce il profilo della Toscana come terra di scienza, di cultura e di trasferimento tecnologico”.