Cronaca martedì 08 febbraio 2022 ore 15:40

Incidente paralizza l'autostrada, un ferito grave

Foto d'archivio

Era mezzogiorno quando si è verificato il sinistro in cui è rimasto coinvolto un 47enne, portato in ospedale in codice rosso. Code di chilometri

FIRENZE — Un incidente con un ferito grave ha paralizzato per ore l'autostrada attorno al nodo fiorentino, dove contemporaneamente un veicolo in avaria aveva prodotto code di chilometri. Il casello di Firenze Nord è stato temporaneamente chiuso. Quanto al sinistro, questo si è verificato a mezzogiorno nel tratto calenzanese dell'autostrada A1. Coinvolto nell'impatto è stato un uomo di 47 anni, soccorso in codice rosso e trasferito dai sanitari del 118 all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono confluiti anche i vigili del fuoco e il personale autostradale della centrale operativa del IV tronco. I due eventi hanno prodotto incolonnamenti e blocco del traffico sia lungo l'autostrada A1, ma anche sull'A11 dove le ripercussioni si sono sentite con un chilometro di coda da Prato Est in direzione Firenze.

🔴🚙 Sulla #A1 tra #Calenzano e #Barberino verso Bologna traffico bloccato e 5 km di coda in aumento da #Firenze #Scandicci. ripercussioni su #A11 dove con 1 km di coda verso Firenze da #Prato est, lo svincolo di Firenze nord è stato chiuso.#BreakingNews #viabiliTOS #viabiliFI — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) February 8, 2022